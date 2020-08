Il Klopp… segreto, la rivelazione di Lewandowski: “ha due facce ed è capace di dire qualsiasi cosa, anche brutta” (Di martedì 4 agosto 2020) Jurgen Klopp ha dimostrato in questi anni il proprio valore dal punto di vista sportivo, conquistando prima la Champions e poi la Premier League con il Liverpool, interrompendo un digiuno di 30 anni. Mike Hewitt/Getty ImagesDal punto di vista caratteriale però l’allenatore tedesco ha tenuto nascosto qualcosa, alcuni segreti che ha deciso di svelare Robert Lewandowski ai microfoni di ESPN: “il mio allenatore preferito è Jurgen Klopp, dopo di lui c’è Pep Guardiola. Jurgen ha due facce, si vede che per i suoi giocatori è un po’ come un padre, ma ha anche una parte di sè che è quella dell’allenatore, del gestore di uomini. È capace di dirti qualsiasi cosa e non parlo di cose buone, ma di ... Leggi su sportfair

