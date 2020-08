I videogiochi in Cina ora potranno essere giocati inserendo i propri dati anagrafici (Di martedì 4 agosto 2020) Per anni, il governo cinese ha cercato di impedire ai bambini di giocare a troppi videogiochi. Ora la politica sta facendo un ulteriore passo avanti assicurando che chiunque desidera giocare dovrà accedere con i propri nomi reali, grazie a un sistema di autenticazione gestito dallo stato che verrà lanciato entro settembre."Una volta implementato, ai produttori di giochi verrà chiesto di unirsi al sistema", ha affermato Feng Shixin, un funzionario del dipartimento di pubblicità centrale del Partito Comunista. Feng ha parlato venerdì durante ChinaJoy, la più grande fiera di gioco della contea. Il piano è in corso da qualche tempo, con il governo che spinge per controlli più rigorosi basati sul fatto di dover proteggere i minori. Nel 2019, l'Amministrazione statale della stampa e delle pubblicazioni, ... Leggi su eurogamer

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 04 AGO - La Copyright Society of China (Csc) ha creato un nuovo comitato che si occuperà di questioni relative al diritto d'autore dei giochi online, con l'obiettivo di promuo

