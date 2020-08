Governo preme su rete unica fibra, si guarda anche a Poste e Sky (Di martedì 4 agosto 2020) ll Governo preme per realizzare la rete unica e Tim, che ne avrebbe così la regia, rimanda a fine agosto la decisione definitiva sul progetto Fiberco con Kkr, dando mandato all'ad Luigi Gubitosi di partecipare ai lavori che il Governo intende far partire nelle prossime ore. Quelle che erano due operazioni parallele potrebbero diventare una sola, dando spazio ad altri investitori di partecipare. Nessuno stop quindi da parte del premier Giuseppe Conte, anche se la mossa a sorpresa ha spiazzato e... Leggi su digital-news

il_brigante07 : RT @Riccard24279309: @saraosalvatore @ideadestra_ Lei pensa che al PD interessi quello che vogliono gli Italiani? Consideri che era già sta… - Riccard24279309 : @saraosalvatore @ideadestra_ Lei pensa che al PD interessi quello che vogliono gli Italiani? Consideri che era già… - cialtronix : @Sara04400782 @Gianmar26145917 Da una parte preme , dall'altra paga. Non dimentichiamo il combinato disposto del governo. Grillini + PD. - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: @Confindustria preme le aperture subito Confindustria incalza il governo: 'Meno slogan più concretezza' Il #Coronaviru… - michelefossa : @paolo__1962 @buzzi_fiorella @matteosalvinimi Tranquillo, non credo ci sia pericolo., questo governo, giustamente,… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo preme

Rai News

ll Governo preme per realizzare la rete unica e Tim, che ne avrebbe così la regia, rimanda a fine agosto la decisione definitiva sul progetto Fiberco con Kkr, dando mandato all’ad Luigi Gubitosi di pa ...04 agosto 2020 ll Governo preme per la rete unica e Tim prende tempo con Kkr sull'operazione Fiberco. La firma dell'accordo, secondo quanto si apprende, è rinviata al 31 agosto ma l'operazione non è s ...