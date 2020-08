George R.R. Martin accusato di razzismo e transfobia dopo la sua conduzione degli Hugo Awards 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) Le citazioni di autori notoriamente razzisti, le dimenticanze e gli errori di pronuncia dei nomi dei vincitori durante la conduzione degli Hugo Awards 2020 hanno attirato su George R.R. Martin una pioggia di accuse. Nella vita non si può saper fare tutto. Non solo George R.R. Martin è stato pesantemente criticato per la sua conduzione della cerimonia di consegna degli Hugo Awards 2020, tenutasi on line, ma sulla testa dello scrittore sono piovute accuse di razzismo e transfobia. Nell'anno in cui gli Hugo Awards, premi dedicati ai migliori scrittori di fantasy e ... Leggi su movieplayer

