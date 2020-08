Genoa, che mossa: in arrivo Faggiano, i nomi per il sostituto al Parma (Di martedì 4 agosto 2020) Il campionato di Serie A è da poco andato in archivio, adesso le dirigenze sono già al lavoro per preparare la prossima stagione. In arrivo importanti novità dal punto di vista dirigenziale per Genoa e Parma. Il Grifone ha conquistato la salvezza con il brivido, la squadra di D’Aversa nel complesso ha fatto bene. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Genoa si prepara ad una rivoluzione, il ds Marroccu è ad un passo dall’addio ai rossoblù dopo soltanto otto mesi. Già pronto il sostituto ed è molto importante: Daniele Faggiano che a breve dovrebbe lasciare il Parma, avrà poteri sul futuro allenatore. I nomi per il Parma sono invece Federico ... Leggi su calcioweb.eu

