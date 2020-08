Frattamaggiore. Picchiava i genitori anziani per i soldi della droga: arrestato figlio violento (Di martedì 4 agosto 2020) Frattamaggiore. Minaccia i genitori per i soldi della droga, arrestato figlio violento. I carabinieri di Frattamaggiore hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 36enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – questa notte – ha minacciato e aggredito i propri genitori con i quali conviveva. E’ stata proprio l’anziana coppia a … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

