Esonero Antonio Conte: ipotesi al vaglio, lui fa un passo indietro (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo le dure esternazioni di sabato si parla di un possibile Esonero di Antonio Conte dalla panchina dell’Inter, l’allenatore intanto fa un passo indietro. Il campionato di Serie A più insolito della storia recente si è concluso domenica con la seconda sconfitta di fila dei Campioni d’Italia. Un ruolino di marcia, quello della Juventus, che … Leggi su viagginews

TassoniMatteo : @Antonio_Tajani Si, e Gasperini all’Atalanta merita l’esonero per il fallimento delle ultime 3 stagioni. Ma dai, siamo seri - MomentiCalcio : Inter, impossibile pensare ad un esonero di Antonio Conte: costerebbe ben 25 milioni di euro l’anno - losfastidios : @Giulian09879803 @Soulblavk0 Si Se dai troppo peso all’episodio del 2014. Antonio Conte è molto altro. Niente da di… - AlexDoni_ : RT @FZebrone: @FBiasin @edcguitar @FBiasin esatto. In molti hanno già dimenticato la fine del rapporto tra Conte e la Juve e il successivo… - FZebrone : @FBiasin @edcguitar @FBiasin esatto. In molti hanno già dimenticato la fine del rapporto tra Conte e la Juve e il s… -