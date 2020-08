Buzzi Unicem, cresce utile netto nel 1° semestre (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Buzzi Unicem ha annunciato risultati semestrali in miglioramento, a dispetto del calo delle vendite di cemento e clinker (-3,4%). Una contrazione concentrato in Italia ed Europa Occidentale, a causa delle difficoltà poste dall’emergenza Covid-19, che è stato compensato dall’effetto prezzi positivo e dall’andamento generalmente favorevole dei costi di produzione Il fatturato è quindi risultato pressoché stabile a 1.520 milioni (1.519 milioni nel 2019), mentre il margine operativo lordo si è portato a 314 milioni (+8.3% a parità di condizioni). Effetto cambio positivo per 11 milioni sui ricavi e 3 milioni sul margine operativo lordo, dovuto alla rivalutazione del dollaro e della hryvnia. Il conto economico del semestre ha chiuso con un utile ... Leggi su quifinanza

