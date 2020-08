Beirut, forti esplosioni nel centro della città: decine di persone rimaste ferite- Video (Di martedì 4 agosto 2020) Due forti esplosioni sono state registrate nel centro di Beirut, in Libano, con una colonna di fumo che si è alzata sopra la città. Secondo quanto riporta l’Ansa, fonti della sicurezza hanno riferito che sono rimaste ferite decine di persone. Centinaia le persone scese in strada. Per terra ci sono vetri in frantumi. August 4, 2020 Secondo quanto riporta l’Agenzia Nova, il sito Lebanon 24 parla di una forte esplosione di fronte all’ingresso di Bayt al Wasat, sede del partito Al Mustaqbal. Al momento non ci sarebbero ulteriori elementi per comprendere quanto accaduto. L’emittente Lbci citata ancora da Agenzia Nova, Saad Hariri – il primo ministro libanese – ... Leggi su open.online

SkyTG24 : Forti esplosioni a Beirut: colonna di fumo e gente per strada - SkyTG24 : Forti esplosioni a #Beirut: colonna di fumo e gente per strada - zazoomblog : Beirut forti esplosioni nel centro della città: decine di persone rimaste ferite- Video - #Beirut #forti… - GiusCandela : RT @_DAGOSPIA_: ROSSO DI BEIRUT – DUE FORTI ESPLOSIONI OGGI NELLA CAPITALE LIBANESE: CI SONO DECINE DI FERITI - fattoquotidiano : LIBANO C’è stata un’enorme esplosione a Beirut, ecco le prime immagini [VIDEO] -