Bayern Monaco, Lewandowski: “Klopp il migliore, mentre Guardiola…” (Di martedì 4 agosto 2020) Due allenatori vincenti, ma in modo diverso. Pep Guardiola e Jurgen Klopp hanno avuto entrambi la fortuna di allenare uno dei migliori centravanti degli ultimi anni, Robert Lewandowski, che in un'intervista rilasciata a ESPN ha parlato di entrambi i tecnici.IL migliorecaption id="attachment 992005" align="alignnone" width="1024" Guardiola Klopp (getty images)/captionLe parole del'attaccante polacco sui due allenatori: "Il mio allenatore preferito è Jurgen Klopp, mentre al secondo posto c'è Josep Guardiola. Klopp ha due facce. È così gentile con i giocatori, come se fosse il loro padre. Ma tutto cambia quando veste i panni di allenatore. Può dire di tutto, e non intendo niente di buono. Jurgen sa come parlare di cose cattive".GRANDE MOTIVATORE - "Klopp motiva fortemente i giocatori. ... Leggi su itasportpress

FcInterNewsit : Bayern Monaco, Davies incorona Hakimi: 'E' uno dei cinque laterali più forti del mondo' - ItaSportPress : Bayern Monaco, Lewandowski: 'Klopp il migliore, mentre Guardiola...' - - backdoor_pod : Mercato: con @paxer89 parliamo della corrida al Real Madrid, del Bayern Monaco e degli ultimi colpi italiani. - giampdisan : @roccoiacobucci Beh insomma...Kroos a 26 anni aveva giocato un mondiale (vincendolo) e due europei e giocava titola… - sircertaldismo : @pormeccartnei Per me il City in semifinale scaglia contro il Bayern Monaco -