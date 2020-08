Atalanta, manifesti in onore di Ilicic – FOTO (Di martedì 4 agosto 2020) L’Atalanta e Bergamo si stringono intorno a Josip Ilicic: striscioni in città in onore del fantasista sloveno La situazione personale di Josip Ilicic ha colpito fortemente non solo l’Atalanta, ma anche i tifosi di ogni squadra italiana. Nella giornata di oggi, a Bergamo, sono apparsi manifesti sui muri in onore del fantasista sloveno, che attualmente si trova in compagnia della famiglia nella sua città natale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

TuttoMercatoWeb : ?? Tifosi dell'@Atalanta_BC mostrano la loro vicinanza a #Ilicic: manifesti in città per l'attaccante - s_tamburini : Cose buone. L’abbraccio di Bergamo a Ilicic non si ferma: in città spuntano dei manifesti a lui dedicati -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta manifesti Gosens piace alle big, nel mentre l'Atalanta sonda Paulo Otavio Calcio Atalanta Bonaventura: nel futuro l’Atalanta ma è ancora un giocatore del Milan

TUTTO ANCORA APERTO-Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport per il centrocampista la prima scelta per il futuro sarebbe quella di un ritorno all’Atalanta ma attenzione al post Instagram di ...

L’anomalo scudetto di Sarri

Non è stato un titolo facile. E neppure, come raccontato da Sarri alla stampa, il più difficile nella storia del calcio italiano. Piuttosto, c’è stato più di un momento in cui era praticamente sfumato ...

TUTTO ANCORA APERTO-Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport per il centrocampista la prima scelta per il futuro sarebbe quella di un ritorno all’Atalanta ma attenzione al post Instagram di ...Non è stato un titolo facile. E neppure, come raccontato da Sarri alla stampa, il più difficile nella storia del calcio italiano. Piuttosto, c’è stato più di un momento in cui era praticamente sfumato ...