Arriva la lente di ingrandimento accanto ai messaggi WhatsApp, rimedio anti bufala (Di martedì 4 agosto 2020) Nelle prossime ore qualcuno potrà notare una lente di ingrandimento accanto ai messaggi WhatsApp. Un nuovo aggiornamento del servizio di messaggistica mette in campo uno strumento molto importante contro le bufale e dunque le fake news. Una funzione già in beta da tempo, in effetti, è stata ufficializzata solo nelle scorse ore. A cosa serve la lente di ingrandimento accanto ai messaggi WhatsApp e quando compare? Da tempo il servizio di messaggistica ha introdotto l'icona della doppia freccia di inoltro abbinata a quei contenuti molto condivisi. Si è trattato di un primo passo per etichettare le bufale condivise ad oltranza in chat singole e di gruppo. ... Leggi su optimagazine

