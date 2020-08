Anziani abusano di una ragazza disabile: arrestati grazie alla madre (Di martedì 4 agosto 2020) Violenza sessuale di gruppo ed anche minacce, questa l’accusa per i tre uomini fermati, dopo aver abusato di una ragazza con disabilità Fonte foto: (Pixabay)Una ventenne affetta da disabilità cognitiva, è stata più volte violentata da tre uomini, due fratelli ed un loro conoscente. Tutti incensurati, sono stati fermati ed arrestati in Trentino, grazie alla mamma di lei. La donna, sua madre adottiva, preoccupata da alcuni comportamenti della ventenne, ha infatti allarmato la polizia postale che si è poi accorta che i tre agivano tramite social network e che gli abusi andavano avanti da un anno. I due fratelli sono in carcere, l’altro ai domiciliari Fonte foto: (Pixabay)La polizia di Trento ha arrestato due fratelli di 59 e ... Leggi su chenews

