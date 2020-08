Adriana Volpe e la crisi col marito, loro non parlano. Ma lo fa l’amico di famiglia… Cosa viene fuori (Di martedì 4 agosto 2020) Prima la lite con l’ex collega Magalli, finita a colpi di querele in tribunale, poi i risultati non certo eccellenti di “Ogni mattina”, ora le voci sul suo matrimonio. È senza dubbio uno dei momenti più difficili per Adriana Volpe, finita al centro delle polemiche nelle ultime ore a causa dei bassissimi indici di ascolto del suo programma, siamo intorno all’1% di share, criticato per la scarsa originalità e la mancanza di identità. Adesso, però, a far parlare è il rapporto col marito Roberto Parli. Tutto è iniziato nel corso del Grande Fratello Vip 4, quando Adriana si è resa protagonista di alcuni atteggiamenti con il modello veneto Andrea Denver che hanno creato più di qualche malumore nel marito Roberto. Da quel ... Leggi su caffeinamagazine

