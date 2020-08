WTA Palermo – Esordio positivo per Errani e Cocciaretto, le azzurre stendono Cirstea ed Hercog e volano agli ottavi (Di lunedì 3 agosto 2020) Buona la prima per Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Palermo, le due azzurre superano il primo turno e staccano il pass per gli ottavi di finale. Foto account Twitter @FedertennisLa numero 167 del ranking mondiale non lascia scampo alla rumena Cirstea, imponendosi con il punteggio di 7-5, 1-6, 6-4 al termine di una battaglia durata ben tre ore. Molto più corta invece la partita della Cocciaretto, abile ad imporsi sulla slovena Hercog con il risultato di 7-6, 6-3 in quasi due ore di gioco.L'articolo WTA Palermo – Esordio positivo per Errani e Cocciaretto, le azzurre stendono ... Leggi su sportfair

