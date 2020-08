Venezia 2020: The Human Voice di Pedro Almodóvar e One Night in Miami di Regina King in programma (Di lunedì 3 agosto 2020) The Human Voice di Pedro Almodóvar, con Tilda Swinton, e One Night in Miami di Regina King si aggiungono al programma della 77. Mostra di Venezia. The Human Voice di Pedro Almodóvar, con Tilda Swinton, e One Night in Miami di Regina King si aggiungono al programma della 77. Mostra di Venezia 2020. La Biennale di Venezia ha il piacere di annunciare due film che si aggiungono, Fuori concorso, al programma della 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera, in programma dal 2 al ... Leggi su movieplayer

SkyTG24 : Turismo, città d’arte vuote: da Venezia a Torino, ecco chi sta subendo di più la crisi - visitmuve_it : ATTIVITÀ EDUCATIVE | È possibile partecipare a percorsi per adulti e famiglie nei Musei Civici di Venezia, un'esper… - GassmanGassmann : 'Non odiare', unico film italiano in gara a Venezia nella Settimana della Critica | Sky TG24 ?????? - CTaquini : RT @RepSpettacoli: Venezia 77, si aggiungo due nuovi film: quelli di Pedro Almodóvar e Regina King - GargaDani : RT @agenzia_nova: #Italia #Serbia Su impulso della Farnesina e con il coordinamento del Dipartimento della Protezione civile, un team di c… -