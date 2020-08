UFFICIALE | Serie A, c'è la data d'inizio del campionato 2020/21: il comunicato (Di lunedì 3 agosto 2020) La Serie A 2020/21 ripartirà il prossimo 19 settembre! Slitta di una settimana dunque il ritorno in campo per la ripresa del campionato, visto che la data inizialmente prevista sembrava essere il 12 settembre. L'intesa è stata raggiunta tra il presidente della Paolo Dal Pino e l'amministratore delegato Luigi De Siervo durante la riunione del Consiglio Federale conclusasi qualche minuto fa a Milano. Trovato dunque l'accordo sulla data UFFICIALE per l'inizio del torneo, dato che alcuni club (tra... Leggi su 90min

