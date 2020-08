Turista partorisce in spiaggia a Cattolica. Infermiera salva mamma e bimbo: "Sembrava un film" (Di lunedì 3 agosto 2020) Ha partorito il suo settimo figlio su una spiaggia in Romagna, a Cattolica, grazie all’aiuto di un’Infermiera presente sul posto. La vicenda si è consumata questo fine settimana. Oggi, sulle pagine de La Stampa, parla la donna che ha soccorso la madre.“Ero sotto il mio ombrellone quando una signora ha iniziato a correre sulla passerella della spiaggia urlando che una donna aveva partorito in bagno e che il bambino non respirava”.Protagonista della vicenda, riportata dalla stampa locale, una Turista austriaca di 45 anni. La donna, poi ricoverata col bimbo all’ospedale di Rimini, era in discrete condizioni di salute nonostante avesse perso molto sangue. Il neonato è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale. ... Leggi su huffingtonpost

