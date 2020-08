Simeone: su inchiesta appalti io estraneo a fatti contestati (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “In relazione agli articoli di stampa relativi all’inchiesta della Procura di Roma, posso dire di essere totalmente estraneo ai fatti. Allo stato non sussiste alcuna richiesta di rinvio a giudizio e solo nei giorni scorsi, per mezzo del mio difensore, ho potuto presentare una memoria in cui ho avuto per la prima volta l’occasione di evidenziare la mia assoluta estraneita’ alla vicenda. Sono fiducioso nel lavoro della magistratura e sono certo che presto sara’ chiarito e appurato ogni aspetto della vicenda e la totale assenza di ogni mio coinvolgimento rispetto a quanto emerso in questa indagine”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, Politiche sociali, ... Leggi su romadailynews

