Serrone-Anagni, “vicino molesto” denunciato per atti persecutori. La vittima è un altro uomo (Di lunedì 3 agosto 2020) Una storia di antipatia, forse covata per chissà quanto tempo e per chissà quali motivi, sfociata in veri e propri atti persecutori. E’ accaduto a Serrone, nei pressi di Anagni, protagonista un uomo di 53 anni che è stato denunciato dai carabinieri proprio con l’accusa di “atti persecutori”. E stavolta la vittima non è, come le cronache purtroppo spesso ci dicono, una donna, ma un altro uomo: il vicino di casa della persona denunciata, di 55 anni. I militari si sono mossi dopo la denuncia presentata in caserma dal 55enne che evidentemente non ce la faceva più di quel vicino che – stando alle sue accuse – lo aveva perfino ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Serrone-Anagni, “vicino molesto” denunciato per atti persecutori. La vittima è un altro uomo -