Roma, minacce e molestie: arrestato ex impiegato SIAE (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma – E.U.R., a conclusione di attività info investigativa coordinata dalla Procura di Roma, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma, nei confronti di soggetto responsabile di aver posto in essere reiterate condotte persecutorie caratterizzate da minacce e molestie ai danni rispettivamente di un direttore di una divisione e di una funzionaria dell’ente pubblico economico S.I.A.E. (Società Italiana Autori e Editori) di Roma, ritenendoli responsabili del suo licenziamento avvenuto nell’anno 2012, nonché ai danni dell’amministratore pro-tempore del condominio ove dimorava e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

