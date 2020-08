Roma. Al via contributo per disabilità gravissima per l’intera graduatoria 2020 (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma Capitale erogherà il contributo previsto per le persone con disabilità gravissima a tutti i cittadini presenti nella graduatoria del 2020, senza limitazioni di punteggio. La copertura finanziaria di tutte le domande è stata assicurata con lo stanziamento di ulteriori 2 milioni di euro di fondi da parte del Comune. L’Amministrazione Capitolina ha ritenuto infatti fondamentale destinare tutte le risorse economiche necessarie, oltre a quelle già assegnate dalla Regione Lazio, per garantire l’erogazione dei contributo a tutti gli aventi diritto senza limiti di punteggio. La destinazione delle somme è stata resa esecutiva con la variazione al Bilancio da poco approvata dall’Assemblea Capitolina. Il Dipartimento Politiche Sociali ... Leggi su laprimapagina

MonicaCirinna : Museo sul fascismo come propone @M5SRoma?No grazie. Per ricordare orrori della dittatura fascista e dell’occupazion… - eziomauro : Idea M5s: a Roma un museo del fascismo. I partigiani dicono no e Raggi ferma tutto - virginiaraggi : Sono in via Gavio Massimo a Ostia Antica, sul litorale di Roma. Questa sera abbiamo acceso la nuova illuminazione p… - editta_fazzi : RT @AntonioSassone7: Rigurgiti fascisti del M5S, ogni tanto emerge la vera natura del movimento, mi associo all'@Anpinazionale e al @pdnetw… - jackfollasb : L’Osteria di Birra del Borgo a Roma: recensione della pizzeria -

Ultime Notizie dalla rete : Roma via Roma, partiti lavori centro polivalente via Grottaperfetta askanews Finisce l’Impero Romano

La piscina olimpionica a Fontescodella, il nuovo parcheggio per il centro storico a Rampa Zara, il palazzetto dello sport ampliato per la Lube, il grande insediamento produttivo a Valleverde, la concl ...

Niente Firenze per Di Francesco? Nessun problema. Il tecnico ex Roma si “tuffa” in un’altra avventura in Serie A

Adesso è ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. A darne l’annuncio è stato lo stesso club sardo sul proprio sito: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidat ...

La piscina olimpionica a Fontescodella, il nuovo parcheggio per il centro storico a Rampa Zara, il palazzetto dello sport ampliato per la Lube, il grande insediamento produttivo a Valleverde, la concl ...Adesso è ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. A darne l’annuncio è stato lo stesso club sardo sul proprio sito: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidat ...