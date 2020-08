Ragazzo di 18 anni annega nel fiume, inutili i tentativi di soccorso (Di lunedì 3 agosto 2020) Un Ragazzo di soli 18 anni è morto nel giorno più caldo dell’anno mentre cercava un po’ di refrigerio nuotando in un fiume. Questa domenica è stata il giorno più caldo dell’estate in diverse parti dell’Europa. In Italia il record di temperatura massima è stato toccato in Sardegna, dove la massima è stata di 45°. … Leggi su viagginews

emergenzavvf : Un ragazzo di 16 anni, ferito durante il bagno nel fiume ad Alocco di Marzabotto (BO), è stato salvato #oggi dai… - LaStampa : E’ stato accompagnato in ambulanza al Cto in condizioni serie un ragazzo di 25 anni che ha sbattuto violentemente l… - rtl1025 : ?? Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato nella notte dalla terrazza del Pincio a #Roma. A quanto ric… - Dimanu22 : RT @cucchiaia: Per i 2 anni ho regalato al mio ragazzo dei “buoni” fatti a mano (molto male) per cose che odio fare con regalino finale per… - nomenfloris : @crlttbrgn Ho una cotta stratosferica da anni per un ragazzo, mi sento davvero felice quando lo incontro per caso.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo anni Valpolcevera, incidente mortale nella notte: muore ragazzo di 25 anni a Pedemonte Genova24.it Investito dal gommone di un ragazzo Scomparso in mare a Lido dei Pini

Lo hanno cercato per tutta la giornata di domenica, con gli elicotteri e le motovedette, con i sommozzatori dei vigili del fuoco, pronti a immergersi al largo della costa di Lido dei Pini, vicino Anzi ...

La console Atari e il videogioco Pong, 45 anni e sentirli tutti!

Si divertirebbero ancora con quello che oggi tecnicamente sarebbe un 'retrogames'? I ragazzi di metà anni '70 ne furono entusiasti e pazienza se con quelle due manopole per joystick giocavi solo a ...

Lo hanno cercato per tutta la giornata di domenica, con gli elicotteri e le motovedette, con i sommozzatori dei vigili del fuoco, pronti a immergersi al largo della costa di Lido dei Pini, vicino Anzi ...Si divertirebbero ancora con quello che oggi tecnicamente sarebbe un 'retrogames'? I ragazzi di metà anni '70 ne furono entusiasti e pazienza se con quelle due manopole per joystick giocavi solo a ...