Porto Empedocle, ennesima fuga di clandestini. In 50 scappano dalla tensostruttura (Di lunedì 3 agosto 2020) Agrigento, 3 ago – ennesima fuga di immigrati dalla tensostruttura di Porto Empedocle. Sarebbero una cinquantina, secondo quanto riferito da polizia e carabinieri, gli stranieri ospiti del centro di accoglienza che tra la notte di ieri e la tarda mattina di stamattina si sono allontanati dalla struttura dopo aver scavalcato le recinzioni. Sale la tensione per chi è rimasto: alcuni tunisini, questa mattina, hanno lanciato vari oggetti contro i carabinieri, tra cui sedie e scrivanie. Lo riferisce AgrigentoNotizie. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per rintracciare i fuggitivi. Alcuni di essi (quattro o cinque) sono già tornati spontaneamente nella struttura nei pressi del Porto. Mentre gli immigrati in ... Leggi su ilprimatonazionale

