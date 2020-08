Pit mette il “Punto” a questa estate (Di lunedì 3 agosto 2020) Il primo singolo di Pit mette il “Punto” a questa estate: un anti-tormentone solare, autoprodotto, che sfata ogni possibile colpo di fulmine Punto è il primo singolo di Pit, la nuova incarnazione del cantautore milanese Pietro Lisciandrano, ed arriva in piena estate, a tradimento, quando ormai avevamo già tutti abbassato la guardia. Si tratta di un anti-tormentone… L'articolo Pit mette il “Punto” a questa estate Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

