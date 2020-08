Piccinini: “Conte ha sbagliato, ma l’Inter dimostri di saper gestire la situazione” (Di lunedì 3 agosto 2020) Non si placano le polemiche dopo lo sfogo di Antonio Conte nei confronti della società nerazzurra. Anche il telecronista Sandro Piccinini, tramite un post su Twitter, ha commentato la situazione dell’Inter. “Conte ha sbagliato nei tempi e nei modi, è innegabile. Ma pensare di separarsi dopo un anno così positivo sarebbe demenziale” precisa Piccinini, “la Società dimostri di essere in grado di gestire una situazione difficile come questa e trovi una via d’uscita accettabile, ma con Conte“. Conte ha sbagliato nei tempi e nei modi, è innegabile. Ma pensare di separarsi dopo un anno così positivo sarebbe demenziale. La Società dimostri di essere in grado di gestire una ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Inter-#Conte, il commento del giornalista Sandro #Piccinini: 'Pensare di separarsi dopo un anno così positivo sare… - fcin1908it : Piccinini: 'Conte ha sbagliato ma l'Inter gestisca. Sarebbe veramente demenziale se...' - - godisadj3 : RT @AndreaInterNews: Nel pre-partita di #InterNapoli cinque domande a Marotta: 1. Messi-Inter? 2. Credete al secondo posto? 3. Sì ma Messi-… - HariChannel : RT @AndreaInterNews: Nel pre-partita di #InterNapoli cinque domande a Marotta: 1. Messi-Inter? 2. Credete al secondo posto? 3. Sì ma Messi-… - AndreaInterNews : Nel pre-partita di #InterNapoli cinque domande a Marotta: 1. Messi-Inter? 2. Credete al secondo posto? 3. Sì ma Mes… -