NBA, VanVleet e Siakam trascinano i Raptors al secondo successo consecutivo: a Miami non basta Dragic (Di lunedì 3 agosto 2020) I Toronto Raptors continuano la propria striscia vincente, centrando il secondo successo consecutivo nella bolla di Orlando. La franchigia canadese stende con qualche patema i Miami Heat, imponendosi con il punteggio di 103-107 al termine di una partita combattuta e ricca di colpi di scena. Il top scorer dell’incontro è Fred VanVleet, che mette a referto 36 punti, di cui 18 solo nel primo quarto, con 7 triple a segno. Bene anche Pascal Siakam con i suoi 22 punti, mentre agli Heat non bastano i 25 di Dragic.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

NBA - Toronto è sempre la bestia nera dei Lakers

E' dal novembre 2014 che i Raptors non perdono contro i Lakers. Una striscia di dieci partite che si è allungata ieri sera nella "bolla" di Orlando grazie alla prestazione eccellente di Kyle Lowry (33 ...

