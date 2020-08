Migranti in rivolta, non vogliono fare la quarantena e danno fuoco a tutto (Di lunedì 3 agosto 2020) La bomba Migranti sta per esplodere. Circa 400 stranieri ospitati nell'ex caserma Cavarzerani di Udine hanno dato vita a una violenta protesta con materassi incendiati e lancio di sassi contro la quarantena che devono trascorrere dopo il trasferimento nel centro, pieno oltre la sua capacità. Ma anche contro la decisione, ormai imminente, di prorogare la “zona rossa” istituita dal sindaco leghista Pietro Fontanini il 21 luglio per altre due settimane, con relativo allungamento dell'isolamento. I Migranti hanno dato fuoco a materassi e suppellettili e sono dovuti intervenire i vigli del fuoco. L'assessore municipale alla sicurezza, il leghista Alessandro Ciani, ha puntato il dito contro l'esecutivo: “È colpa del governo che sta ... Leggi su iltempo

