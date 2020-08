"Ma Sarri lo cacciano?". Conte, la frase rubata scatena il caos: addio all'Inter e quelle voci sulla Juve... La versione del tecnico (Di lunedì 3 agosto 2020) “Ma Sarri lo cacciano?”. Questa frase che Repubblica ha attribuito ad Antonio Conte ha fatto andare su tutte le furie l'allenatore dell'Inter, che adesso minaccia di querela chi ha scritto l'articolo e il direttore responsabile della testata. In una telefonata con l'Ansa, l'ex condottiero della Juventus ha smentito un ritorno di fiamma nell'immediato con il club bianconero e ha confermato di essere concentrato anima e corpo sul progetto nerazzurro: “Ho sposato un progetto triennale con l'Inter - ha dichiarato - e come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò duramente e mi batterò con tutte le mie forze e con tutto quello che è nelle mie possibilità affinché sia un progetto vincente”. Dopo lo sfogo di sabato ... Leggi su liberoquotidiano

