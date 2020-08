Lampedusa scoppia, sbarcati altri 200 migranti. E il Pd non sente ragioni: porti spalancati (Di lunedì 3 agosto 2020) Situazione sempre più grave. Nelle ultime ore sono all’incirca 200 i migranti, quasi tutti tunisini, arrivati a Lampedusa in otto diversi sbarchi. Alcune imbarcazioni sono arrivate direttamente sulla terraferma, altri sono stati soccorsi dalla Guardia costiera. Sono oltre 900 i migranti all’hotspot di contrada Imbriacola. migranti, M5S in imbarazzo, il Pd insiste Il M5S tenta di frenare sui migranti, anche perché persino i suoi sindaci si stanno ribellando in modo molto duro. Ma gli alleati dem non sentono ragioni. «Il Pd ha una linea molto chiara, non ha bisogno di prendere lezioni da altri, nemmeno sul rispetto rigoroso delle regole». Lo afferma il viceministro Matteo Mauri, a Repubblica. «Noi siamo ... Leggi su secoloditalia

EmilianoAlchidi : RT @fiori_gio: - SecolodItalia1 : Lampedusa scoppia, sbarcati altri 200 migranti. E il Pd non sente ragioni: porti spalancati - atanor7 : RT @tempoweb: Arrivano a migliaia. Otto barconi solo stanotte e Lampedusa scoppia di nuovo #migranti #governo #3agosto - FsSenni : RT @DSantanche: L’unica spiegazione è che #Conte prenda in giro gli italiani: #Lampedusa esplode, i focolai da immigrati clandestini cresco… - Bobbio65M : RT @tempoweb: Arrivano a migliaia. Otto barconi solo stanotte e Lampedusa scoppia di nuovo #migranti #governo #3agosto -