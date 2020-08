La Repubblica – Conte vuole la Juventus: “ma Sarri lo cacciano?”, chiama dirigenti e calciatori (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Inter e Antonio Conte sembrano già ai ferri corti. Lo sfogo dell’allenatore dopo la partita di campionato contro l’Atalanta potrebbe portare pesanti ripercussioni ed un addio anticipato. La dirigenza non ha gradito le parole del tecnico, c’è nervosismo nell’ambiente. I nerazzurri starebbe pensando a Massimiliano Allegri come eventuale sostituto. E Conte? Ha in testa la Juventus, vorrebbe tornare in bianconero per la mentalità della dirigenza e per la forza della squadra. Ecco quanto scrive Repubblica.it: “sta tentando di riallacciare il filo che lo lega al proprio passato juventino. Oltre a citare da tempo la Juve come modello in modo ossessivo e fastidioso per alcuni tifosi interisti – l’ex ct da settimane è in contatto con ... Leggi su calcioweb.eu

