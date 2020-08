La Borsa di New York si conferma sostenuta (Di lunedì 3 agosto 2020) (TeleBorsa) – Seduta positiva per il listino USA, che mostra a metà seduta un guadagno dell’1,01% sul Dow Jones; sulla stessa linea, l’S&P-500 continua la giornata in aumento dello 0,90%. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+1,51%); con analoga direzione, sale l’S&P 100 (+1,11%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica (+2,62%), sanitario (+1,13%) e energia (+0,70%). Il settore utilities, con il suo -1,20%, si attesta come peggiore del mercato. Al top tra i giganti di Wall Street, Microsoft (+5,44%), Apple (+3,07%), Merck & Co (+2,50%) e Boeing (+2,24%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Coca Cola, che continua la seduta con -1,68%. Sotto pressione DOW, che accusa un calo dell’1,04%. Si muove sotto la parità Caterpillar, evidenziando un decremento dello 0,54%. ... Leggi su quifinanza

La procura di Manhattan indaga per frode bancaria sull'azienda di Trump

A 90 giorni dall’elezione presidenziale, dalla procura di Manhattan trapela la notizia che l’azienda di Donald Trump è sotto indagine per possibili frodi ai danni di banche e assicurazioni. L’annuncio ...

