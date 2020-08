Inter, nel pomeriggio possibile incontro Conte-dirigenza. E sullo sfondo spunta la Juventus… (Di lunedì 3 agosto 2020) Il finale di campionato solitamente serve ad allentare la tensione di una stagione lunga e faticosa, mai come quella di quest’anno. Ma se c’è Antonio Conte di mezzo, la tensione non si allenterà mai. Il tecnico dell’Inter è stato protagonista di un clamoroso sfogo nel quale, fra “palate di cacca” e “mancanza di protezione” ha scoccato frecciatine (forse sarebbe corretto chiamarle missili…) contro la dirigenza nerazzurra. Emilio Andreoli/Getty ImagesA ben vedere il malessere di Conte dura da diverse settimane, forse da tutta la stagione. Non sono mancate le stoccate a Marotta sui calendari, ad Ausilio sulle difficoltà nel prendere Lukaku, al presidente Zhang con il quale “non si può parlare perchè in Cina“. ... Leggi su sportfair

L’ex capitano dei nerazzurri Beppe Bergomi commentando lo sfogo di Antonio Conte ha detto di aver avuto anche lui, in passato, la sensazione che l’Inter sia una società meno protetta di altre e che si ...

L'ex difensore dell'Inter, ora opinionista sportivo, Giuseppe Bergomi, ha parlato a Radio Goal, toccando vari argomenti: da Napoli allo sfogo di Conte. Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ora o ...

