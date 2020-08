Inter, Conte giura fedeltà: “Ho sposato un progetto di tre anni e farò di tutto per vincere” (Di lunedì 3 agosto 2020) Antonio Conte riporta il sereno in casa Inter. Dopo lo sfogo avvenuto nel post gara della sfida contro l'Atalanta in cui se la prendeva con la società, ecco che il mister sembra fare una sorta di marca indietro e promette il massimo sforzo per portare i nerazzurri al successo. Parlando all'Ansa, l'allenatore è sembrato tornare sui suoi passi.Conte: "Ho sposato progetto di tre anni e voglio vincere"caption id="attachment 989489" align="alignnone" width="760" Antonio Conte (getty images)/caption"Ho sposato un progetto triennale con l'Inter", ha detto Conte riportando la calma e mettendo a tacere i rumors che lo volevano in partenza dalla Milano nerazzurra. "Come ho sempre fatto nella mia ... Leggi su itasportpress

