Inter: Antonio Conte licenziato per giusta causa? (Di lunedì 3 agosto 2020) L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha attaccato la società nell’ultima conferenza stampa dopo aver chiuso il campionato al secondo posto a un punto dalla Juventus. Non è la prima volta che lo fa, vista la battuta sul ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca quando era alla Juventus e le molte intemperanze al Chelsea (che è stato comunque condannato a pagargli l’Intero stipendio), ma Gianfranco Teotino sul Messaggero oggi scrive che il mister potrebbe essere licenziato per giusta causa dai nerazzurri. Emblematico dei problemi fra società e allenatore, il caso Eriksen, utilizzato solo a sprazzi, fino all’esclusione nelle ultime due partite con Napoli e Atalanta, con tanto di sgarbo, ... Leggi su nextquotidiano

