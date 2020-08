Gianni Sperti, nuovo look biondo platino: “Voglio dimenticare un passato scomodo” (Di lunedì 3 agosto 2020) Gianni Sperti prima di tornare a commentare il percorso di tronisti e corteggiatori a “Uomini e Donne”, stupisce i follower di Instagram con il suo nuovo look: un nuovo taglio e una chioma biondissima: “Voglio dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato”, ha spiegato lui. View this post on Instagram CAMBIARE Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Non piace a tutti questo mio modo di essere ma ... Leggi su tvzap.kataweb

trash_italiano : Tutti: “ad Agosto non succede nulla” Gianni Sperti: - stressmike : Gianni Sperti ha fatto coming out con una foto, questa foto. - BETTONITIZIANA : @Viperissima_ Ma dai si vede è Gianni Sperti - infoitcultura : Gianni Sperti, è lui o non è lui? L’opinionista di Uomini e Donne irriconoscibile - infoitcultura : Chi è Gianni Sperti: l'opinionista di Uomini e Donne -