Frode bancaria, i guai di Trump “colpa” di Stormy Daniels (Di martedì 4 agosto 2020) All’origine della causa che fa tremare Donald Trump e che mette ancora piu’ a rischio la sua rielezione alla Casa Bianca, ci sarebbe Stormy Daniels, la famosa pornostar alla quale, durante la campagna elettorale del 2016, il presidente avrebbe pagato 130mila dollari per non rivelare la relazione avuta nel passato. LEGGI ANCHE > https://www.giornalettismo.com/Trump-indagato-Frode-bancaria/ DA Stormy ALLA Frode, PERCHE’ VANCE ACCUSA Trump L’ufficio del District Attorney di Manhattan, Cyrus Vance jr, figlio del segretario di Stato del presidente Carter, stava infatti gia’ indagando Trump per i presunti pagamenti effettuati dai suoi avvocati a Daniels durante le ... Leggi su giornalettismo

