Frattamaggiore. Ragazzini si buttano in strada sfidando le auto in corsa, è di nuovo allarme per il folle gioco (Di lunedì 3 agosto 2020) Frattamaggiore. A Frattamaggiore tornano a far parlare di sé gli adolescenti che attraversano la strada di sera al buio sfidando le auto in arrivo. Un roulette russa che per alcuni mesi era cessata, e si sperava definitivamente, e che adesso invece è tornata nuovamente in voga. È quello a cui ha assistito un’automobilista che poi ha … L'articolo Frattamaggiore. Ragazzini si buttano in strada sfidando le auto in corsa, è di nuovo allarme per il folle gioco Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

