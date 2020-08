Finge malore, poi pesta e stupra 95enne: pregiudicato in manette (Di lunedì 3 agosto 2020) Federico Garau Determinanti la testimonianza della vittima e le immagini riprese da alcune videocamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze della sua abitazione Aveva stuprato una donna 95enne a Grottaglie (Taranto), dopo essere riuscito ad entrare in casa sua Fingendo un malore, per questo motivo è finito finalmente in manette il responsabile, un uomo di 33 anni pluripregiudicato di cui al momento non sono state rese note le generalità. L'arresto, eseguito dagli uomini del commissariato di Grottaglie, che hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Taranto su richiesta della procura della Repubblica, è arrivato dopo alcuni giorni di indagine anche grazie alle immagini riprese dalle videocamere di ... Leggi su ilgiornale

infoitinterno : Grottaglie, finge malore e violenta una donna di 95 anni - infoitinterno : Grottaglie, finge un malore, entra in casa di una 95enne e la violenta: arrestato 33enne - infoitinterno : Grottaglie, finge malore, entra in casa di una 95enne e la violenta - gloriaparveth : - bertero_g : Ho sperato fosse una fake e ho cercato una seconda fonte. Purtroppo l'ho trovata. E sono basita. Non siamo più sicu… -