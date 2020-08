Crema (Cremona) – Trovato cadavere nella Ex ferriera abbandonata: è mistero (Di lunedì 3 agosto 2020) La donna era stesa a terra, sporca di sangue, con a fianco un coltello. Lunedì è attesa l’autopsia. Le indagini affidate al Commissariato di Crema. In attesa degli esiti dell’autopsia, prevista per oggi, rimane ancora un mistero il ritrovamento del cadavere di una donna negli spazi dell’ex ferriera di Crema, nella zona industriale della città. … Leggi su periodicodaily

