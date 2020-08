Coronavirus, in Lombardia calano i nuovi contagi: +25 (ieri +38). Giù anche le vittime: +3 (ieri +8) (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto) Il bollettino del 3 agosto Continua a scendere il bilancio dei nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia. Dopo il +38 di ieri, e il +55 di due giorni fa, i dati di oggi registrano 25 nuovi positivi, di cui 4 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologico. Il numero dei guariti fa segnare un +48, per un totale che è salito a quota 73.724 persone guarite e/o dimesse. Cala anche il numero dei decessi: +3 nelle ultime 24 ore, rispetto ai +8 di ieri, per un totale di 16.818 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Stabili le terapie intensive. Il numero dei tamponi segna +4.208 nell’ultima giornata, rispetto ai ... Leggi su open.online

Sono 8 e tutte in Lombardia le vittime nelle ultime 24 ore per coronavirus, in leggero aumento rispetto a ieri, quando il dato era di 5. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia arriva così a 35 ...

In Italia ci sono attualmente 12.474 positivi per Covid-19, con un aumento di 18 casi da ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 248.229, con un incremento nelle ultime 24 ore ...

