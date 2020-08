Città Spettacolo, la grande novità è Francesco Gabbani: il programma completo (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Presentato il programma di Città Spettacolo, in programma a Benevento dal 24 al 30 agosto. La grande novità del cartellone è rappresentata dal concerto di Francesco Gabbani. Il vincitore del Festival di Sanremo 2017 si esibirà a piazza Castello venerdì 28 agosto (ore 22:30) con un inedito acustico (prezzo del biglietto pari a 12 €). Restando in tema musicale la manifestazione verrà chiusa dal cantante Ghali, il quale salirà sul palco, sempre di piazza Castello, domenica 30 agosto (prezzo di 25 €). Confermate le presenze di Vincenzo Salemme e di Renzo Arbore. L’attore napoletano, fresco di partecipazione al BCT, tornerà a Benevento lunedì 24 agosto e ... Leggi su anteprima24

ComuneMI : Parte con lo spettacolo “Grandi musiche per grandi film“, concerto dell’Orchestra a plettro Città di Milano, l’agos… - donnatonia : civitadibagnoregio | La Città che muore. Uno spettacolo a cielo aperto #lazio @ Civita di Bagnoregio, La città che… - beneventoapp : Città Spettacolo. Patto Civico:” Defenestrato il Conservatorio, atto di prepotenza ed arroganza”: Abbiamo appreso d… - BnB_Ferroviere : RT ComuneMI: Parte con lo spettacolo “Grandi musiche per grandi film“, concerto dell’Orchestra a plettro Città di M… - sansiratt62 : RT @ComuneMI: Parte con lo spettacolo “Grandi musiche per grandi film“, concerto dell’Orchestra a plettro Città di Milano, l’agosto di Esta… -

