Calciomercato Inter, presto l’ufficialità per Sanchez: accordo raggiunto con lo United (Di lunedì 3 agosto 2020) Alexis Sanchez rimane in nerazzurro e continuerà a far parte della truppa di Conte anche per i prossimi anni. L’accordo tra le parti è arrivato a margine dell’ultima gara che ha visto l’Inter prevalere sull’Atalanta, guadagnandosi il secondo posto finale. La soddisfazione è palese all’Interno degli ambienti meneghini dove ora si guarda con ritrovata fiducia … L'articolo Calciomercato Inter, presto l’ufficialità per Sanchez: accordo raggiunto con lo United Leggi su dailynews24

