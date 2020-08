Braida: “Messi-Inter è fantacalcio. Conte? Non so se si potrà trovare una soluzione” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Se lo sfogo di Conte fosse accaduto in un’analoga situazione al Barcellona? Posso dirlo con serenità: sicuramente ci sarebbe stata una rottura totale. Non ci sono rimedi per una situazione del genere, non ci sono gli spazi per una convivenza, almeno vista da fuori. Da dentro magari le cose sono diverse“. È questo il pensiero di Ariedo Braida, ex dirigente del Milan e del Barcellona, in merito allo sfogo di Antonio Conte contro la dirigenza nerazzurra. “È difficile riuscire a capire bene queste situazioni dall’esterno – ha aggiunto Braida ai microfoni di Rai GrParlamento -. Le dichiarazioni sono molto forti, coinvolgono la società in una situazione molto complicata. Non so cosa succederà, non so come potranno trovare una ... Leggi su sportface

