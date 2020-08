Benedetto XVI, paura per la sua salute. La stampa tedesca: «Ha una grave infezione al viso» (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Papa emerito Benedetto XVI è tornato gravemente ammalato dal suo viaggio a Ratisbona dove era andato per salutare il fratello Georg morente. Lo scrive il quotidiano tedesco Passauer Neue Presse, citando il suo biografo Peter Seewald che lo ha recentemente incontrato. Ratzinger, 93 anni, soffre di una infezione virale al viso, con episodi di “forte dolore”, rivela Seewald, secondo il quale il Papa emerito è diventato “estremamente fragile”. Benedetto XVI e il desiderio di dove vuole essere sepolto Il suo pensiero e la sua memoria sono attivi, ma la sua voce è appena udibile. Durante l’incontro, in occasione della presentazione della biografia di Ratzinger scritta da Seewald, il Papa emerito ha ... Leggi su secoloditalia

