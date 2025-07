Milano inchiesta urbanistica Chiesto arresto assessore Tancredi

Un’inchiesta giudiziaria scuote il Comune di Milano. Chiesta la misura dei domiciliari per l’assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi. In totale sono 6 le richieste di arresto, che coinvolgono anche imprenditori e costruttori edili. Servizio di Raffaella Frullone e Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Milano, inchiesta urbanistica. Chiesto arresto assessore Tancredi

