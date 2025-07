Orsini contro le università telematiche la replica di United | Parole gravi lontane dalla realtà

Una presa di posizione netta, quella del presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che ha promesso “una grande lotta all'università telematica”, denunciando un modello didattico in cui “un docente ha 385 studenti formati da un video” e in cui “manca il rapporto umano”. Parole pronunciate nel corso dell'evento Industria e Università, insieme per l'innovazione, organizzato da Confindustria e Crui, che hanno acceso immediatamente il dibattito. Orsini ha sottolineato la differenza con le università tradizionali, parlando di “ingiustizia” e auspicando un intervento rapido della ministra dell'Università Anna Maria Bernini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Orsini contro le università telematiche, la replica di United: “Parole gravi, lontane dalla realtà”

