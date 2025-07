Docente in gita con classe non visita mostra sul Rinascimento Sgarbi | Insegnanti incapaci ignoranti come capre Imputato per diffamazione è stato prosciolto

Il 25 maggio 2023, durante una gita scolastica a Ferrara, una docente di una scuola di Pescara si è rifiutata di far visitare alla sua classe una mostra sul Rinascimento curata da Vittorio Sgarbi. La motivazione? Il programma prevedeva giĂ altri impegni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: docente - gita - classe - mostra

Documento giudiziario a Civitavecchia: arresti domiciliari per docente e obbligo di dimora per altri tre insegnanti per abusi su minori in gita - La cronaca giudiziaria ha visto un episodio di particolare gravità che vede coinvolto un docente accusato di gravi reati, con conseguenze giudiziarie che hanno portato all’annuncio di misure restrittive volte a garantire la sicurezza delle vittime e il corretto svolgimento delle indagini.

Una gita al Museo del Giocattolo si trasforma in tragedia, dopo schianto tra bus e camion muore Nika, docente 43enne - Un drammatico incidente ha spezzato la vita di Domenica Russo, conosciuta da tutti come Nika, maestra elementare di 43 anni in servizio presso una scuola in provincia di Varese.

Maestra morta in gita, su Threads opinioni divise tra riconoscimento e polemica: “Vittima servendo lo Stato, gratis, per devozione” e ancora “L’astio contro il corpo docente è raccapricciante” - La scomparsa di una maestra durante una gita scolastica ha scatenato un acceso confronto sui social, mettendo in luce le contraddizioni e le difficoltà che caratterizzano il lavoro degli insegnanti in Italia.

All’ingresso mostra la mail trasmessa dall’Ordine (mail inviata il 30/06). A domani sera. Vai su Facebook

Docente in gita con classe non visita mostra sul Rinascimento. Sgarbi: Insegnanti incapaci, ignoranti come capre. Imputato per diffamazione, è stato prosciolto; Inclusione: perché la gita scolastica è un’opportunità da non perdere; Come insegnare storia alla scuola primaria. Laboratori.

Tutti in gita alla mostra “Macchine del tempo” - MEDIA INAF - I partecipanti visiteranno inoltre alcuni dei principali luoghi simbolo di Roma: il Quirinale, il Campidoglio, i Fori Imperiali e il Colosseo. Riporta media.inaf.it

Docenti in Gita: 12€ l’Ora per gli Accompagnatori Non Sempre ... - MSN - I docenti che accompagnano le classi in gita sono considerati a tutti gli effetti in servizio, con piena responsabilità educativa e legale sugli studenti, anche al di fuori dell’orario scolastico. Secondo msn.com