Schianto tra tre auto sulla via Emilia traffico paralizzato e lunghe code all' ora di punta

Via Emilia in tilt per un incidente stradale che si è verificato intorno alle 18 di mercoledì pomeriggio tra Faenza e Forlì. L'incidente è avvenuto nella zona della frazione Cosina (Faenza), sulla via Emilia e ha coinvolto tre veicoli, una Porsche, una Volkwagen e una Opel Nello schianto sono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

