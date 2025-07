Carboni Inter la particolarità nel prestito al Genoa I nerazzurri pagheranno il club ligure se…

Carboni Inter, al Genoa in prestito secco per una grande occasione di riscatto. L’Inter spera in un suo ritorno e pagherà in base ai minuti giocati. Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo in prestito secco di Valentin Carboni, un’opportunità importante per l’attaccante argentino per rilanciarsi dopo un anno difficile. Il giovane talento, che la scorsa stagione era stato ceduto in prestito al Marsiglia, ha dovuto fare i conti con un grave infortunio al crociato del ginocchio sinistro, che gli ha impedito di giocare per gran parte del campionato. Tuttavia, il suo ritorno in campo, avvenuto al Mondiale per club con la maglia dell’ Inter, è stato positivo, tanto da segnare un gol che ha sancito il suo pieno recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carboni Inter, la particolarità nel prestito al Genoa. I nerazzurri pagheranno il club ligure se…

